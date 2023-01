Sindicato do Pessoal de Voo chumba proposta da TAP e mantém greve

Foramda empresa. Houve nove abstenções e 29 votos a favor – os da direção do sindicato.





Esta manhã, à entrada da reunião, o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil disse ser “muito provável” que a greve continuasse em cima da mesa, mas considerou que “tem de haver bom senso de todas as partes” e, no final, os associados “serão soberanos a tomar a decisão”.



Questionado sobre se a reunião com o ministro das Infraestruturas mudou alguma coisa no processo negocial, Ricardo Penarroias respondeu que o governante “apenas reforçou a sua confiança no apoio à proposta apresentada pela TAP”.



“Seria injusto da minha parte dizer que não houve avanços na negociação. Houve. Se serão suficientes ou não, caberá à Assembleia decidir”, declarou.



Segundo Penarroias, dos 14 pontos exigidos pelo sindicato, 11 foram alcançados, o que lhe pareceu “uma negociação razoável”.



“No entanto, passa-se uma conjuntura grande. É preciso não esquecer que não é só o que se passou”, acrescentou o dirigente sindical.