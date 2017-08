Sindicato do SEF convoca greve de dois dias

RTP 04 Ago, 2017, 10:07 / atualizado em 04 Ago, 2017, 12:12 | Economia

Em comunicado, o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF anunciou a entrega de um pré-aviso de greve em todos os locais de trabalho, entre as 00h00 do dia 24 de agosto e as 24h00 do dia 25.



O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF decidiu avançar para a greve geral de dois dias perante a falta de recursos humanos e perante o silêncio da ministra da Administração Interna.



Na origem da greve está a "ausência de respostas concretas por parte da ministra da Administração Interna face às dificuldades públicas que afetam o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nomeadamente em relação à admissão de recursos humanos e capacitação operacional do SEF", esclarece o comunicado enviado às redações.



O sindicato tinha fixado um prazo até ao final do mês de julho para obter uma resposta da ministra às suas preocupações. Nessa posição pública, caso a ministra mantivesse o "silêncio sepulcral" e a "ausência de posições concretas face a polémicas que afetam o SEF", os inspetores deixaram claro que iriam avançar para a greve.

Falta de capacidade política

As respostas não chegaram e o sindicato considera que a ministra “não tem demonstrado capacidade política para gerir os problemas que surgem nos serviços sob a sua tutela” e “não tem para eles uma visão estratégica mesmo quando estes, como é o caso do SEF”.



Os inspetores acusam ainda a MAI de se preparar “para levar a Conselho de Ministros, nas costas dos inspetores e sem qualquer negociação, uma Lei Orgânica que visa reduzir as capacidades operacionais do SEF e retirar-lhes valências fundamentais para a segurança nacional”.

Concurso para 200 novos inspetores

O sindicato invoca quatro reivindicações sobre as quais a ministra “se furta a um diálogo consequente e construtivo”. Os inspetores exigem a abertura imediata de um concurso externo para admissão de 200 novos inpetores e a publicação do Regime de Piquete e Prevenção da Carreira, negociada há um ano e meio e parada no Ministério das Finanças.



O sindicato exige ainda a renovação imediata dos meios informáticos da Direção Central de Investigação, do Gabinete Técnico de Fronteiras e das Direções Regionais e “garantias públicas da criação de uma Direção Central para as Fronteiras e do reforço e ampliação dos meios e das competências da Direção Central de Investigação já existente”.



No comunicado anuncia ainda que a prestação de serviços mínimos está prevista na proposta junta ao pré-aviso de greve.