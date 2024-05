Sindicato dos técnicos das prisões marca greve para final de maio

Em comunicado, o sindicato adiantou que a greve de quatro dias, com serviços mínimos previstos, vai decorrer no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo - Feminino, no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo -- Masculino, no Estabelecimento Prisional do Porto, no Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciária do Porto e na Equipa Porto Penal 6, que funciona junto do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo -- Feminino.

No período previsto vão estar em greve Técnicos Superiores de Reinserção Social (TSRS) e Técnicos Superiores de Reeducação (TSR).

O sindicato reivindica a revisão e valorização da carreira única, a abertura de concursos de promoção, o reforço de recursos humanos e o pagamento de suplementos de ónus, risco e penosidade a todos os trabalhadores.

O SinDGRSP será recebido pela nova ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, a 19 de junho, de acordo com o calendário divulgado pela tutela para reuniões com sindicatos.