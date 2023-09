Sindicato espera grande impacto da greve dos Oficiais de Justiça

O presidente do sindicato, Carlos Almeida, diz que é tempo de intensificar a luta e conta com um grande impacto desta greve, nomeadamente na agilização da amnistia decretada pela vinda do Papa Francisco a Portugal em agosto.No regresso das férias, os oficiais de justiça reforçam a luta para dar um sinal ao governoOs funcionários dos tribunais mantêm-se em protesto perante o silencio da ministra da Justiça que continua sem apresentar uma "proposta formal" relativa ao novo estatuto profissional da classe. O dirigente sindical diz mesmo que a atual governante tem de sair.Os Oficiais de Justiça estão em protesto desde o dia 10 de janeiro de 2023.