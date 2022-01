Sindicato faz balanço positivo da greve de quatro dias nos `call centers`

"Fazemos um balanço positivo da greve de quatro dias, realizada nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e hoje", disse à Lusa o dirigente sindical Danilo Moreira.

O sindicalista acrescentou, no entanto, não ser possível indicar números concretos de adesão à greve, tendo em conta que existem mais de 400 `call centers` no país e cerca de 110 mil trabalhadores no setor, muitos em regime de teletrabalho.

"Sabemos que houve trabalhadores que aderiram aos quatro dias, mas outros que aderiram só a dois dias por questões de salário", indicou Danilo Moreira.

O dirigente do STCC sublinhou que a greve é sobretudo "um alerta para os governos, que continuam a apostar nas empresas de trabalho temporário, e uma chamada de atenção para a importância desta atividade durante a pandemia".

A greve é também "uma das etapas" para os trabalhadores conseguirem aumentos salariais e para lutarem pelo reconhecimento da profissão, acrescentou.

Danilo Moreira lembrou que há quase três anos foi discutida no parlamento uma petição com o objetivo de esta atividade ser considerada uma profissão regulamentada e que o Governo se comprometeu na altura a realizar um estudo nesse sentido, mas até agora nada foi feito.

Estavam abrangidos pelo pré-aviso de greve todos os trabalhadores que prestem serviço na área dos `call centers` e `contact centers`, em trabalho presencial ou teletrabalho, bem como nas áreas administrativas, em todo o território continental e nas regiões autónomas.

Já os trabalhadores que prestam serviços "socialmente imprescindíveis", como na linha SNS24 ou linha apoio à vida, bem como no apoio ao INEM ou às forças de segurança, estiveram excluídos deste aviso.

"Somos nós, trabalhadores/as de `call center`, que damos voz, suporte técnico ou ambas no apoio de marcas como NOS, Meo, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Tranquilidade, Metlife, etc.. Somos nós que estamos nas linhas de apoio e suporte na Caixa Geral de Depósitos, no Santander, nós somos a `voz` da EDP e até do SNS 24. Como consequência da realidade atual [...], os trabalhadores de `call center` fazem cada vez mais trabalho essencial a todas as pessoas", apontou o sindicato, numa nota divulgada na semana passada.

Assim, conforme referiu, as empresas de `outsourcing` (terceirização) e de trabalho temporário expandiram o seu negócio, o que para os trabalhadores deveria conduzir à eliminação da precariedade, do "falso trabalho temporário", do assédio laboral e das "jornadas e ritmos de trabalho extenuantes", e ao aumento dos salários.

"Infelizmente, e num setor cujas entidades patronais incluem alguns dos maiores grupos económicos e `marcas` nacionais e internacionais [...], os trabalhadores continuam a viver de baixos salários", notou, acrescentando que estes profissionais, assumem, cada vez mais, um trabalho considerado como "imprescindível", apesar de continuarem "sem sequer terem a sua profissão reconhecida e valorizada".