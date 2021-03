Sindicato Independente dos Médicos teme que subsídio de risco seja promessa não cumprida

Foto: Violeta Santos Moura - Reuters

Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, teme que o subsídio de risco para os profissionais na linha da frente do combate à covid-19 acabe por ser uma "promessa não cumprida" e que tenha sido apenas uma medida de propaganda. Roque da Cunha quer que sejam públicas as listas de quantos profissionais vão receber este subsídio e em que hospitais.

Os profissionais de saúde da linha da frente do combate à pandemia ainda não receberam o subsídio de risco prometido pelo governo, adianta o jornal Público. O subsídio, aprovado no Orçamento do Estado, devia ter começado a ser pago em fevereiro.



O atraso é justificado pelo facto de os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde ainda não terem criado o código que permite aos recursos humanos processarem essa verba.



Roque da Cunha quer que sejam públicas as listas de quantos profissionais vão receber este subsídio e em que hospitais.



O sindicalista lembra que o Estado e em concreto a ministra da Saúde se deve sentar à mesa com os sindicatos para a negociação coletiva, lembrando ser o dever de um Governo democrático.