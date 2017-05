Sindicato lança hoje abaixo assinado para proteção dos trabalhadores

Lusa 17 Mai, 2017, 17:56 | Economia

"Os trabalhadores do Novo Banco estão desprotegidos, face aos alegados processos que os `lesados` emigrantes se propõem intentar, abrangendo quase 200 trabalhadores, bem como as ações que correm já, intentadas pelos `lesados` residentes, sobre os trabalhadores do Novo Banco, que na boa fé comercializaram papel comercial do GES [Grupo Espírito Santo] (mais de uma centena já constituídos arguidos)", lê-se num comunicado do SNQTB.

Segundo o sindicato, "o Novo Banco terá preparado a contestação inicial, mas como as acusações são de burla, fraude, etc, configuram crimes públicos, em que as partes não poderão desistir".

E realçou: "Os trabalhadores vão ser chacinados, os `lesados`, no acordo que fizeram entre a CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários], BdP [Banco de Portugal], Governo, que abdicam de litigar contra aquelas entidades, seus representantes e contra o BES [Banco Espírito Santo] e o NB [Novo Banco], mas os trabalhadores ficaram de fora".

Esta tomada de posição por parte do SNQTB surge depois de ter sido anunciado o acordo entre o Governo, BdP, CMVM e os `lesados` e `indignados` do papel comercial do GES.

Em declarações à Lusa, o presidente do SNQTB, Paulo Marcos, destacou a importância deste acordo, que apelidou de "inteligente e bem-feito", mas vincou que os envolvidos se "esqueceram dos trabalhadores, o que cria uma situação desproporcional, já que não protege a parte mais fraca".

E rematou: "Tendo verificado que os trabalhadores estavam manifestamente ausentes de proteção jurídica que fora conferida a todas as entidades, o SNQTB escreveu ao Governo e ao Banco de Portugal alertando para a injustiça e pedindo a justa correção. Infelizmente, o SNQTB não obteve resposta das autoridades".

Durante as próximas duas semanas, membros do SNQTB vão visitar serviços centrais e balcões para recolher assinaturas.