Sindicato não desconvocará a greve sem ouvir plenário dos motoristas

Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas rejeita esta solução.



A última oportunidade para desconvocar a greve será no sabádo nos plenários dos sindicatos.



O ministro das Infraestruturas diz que governo está preparado para avançar com requisição civil se os serviços mínimos não forem cumpridos.



É mais um trunfo que sai da manga do governo para tentar evitar a greve marcada para 12 de agosto.



O executivo propõe a utilização do mecanismo de mediação, previsto no Código de Trabalho e que obrigaria sindicatos e patrões a sentarem-se à mesma mesa. O ministro das Infraestruturas faz o derradeiro apelo.



Poucas horas depois da proposta do governo, à RTP, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas rejeita desde já qualquer intermediação por parte do Governo.



O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias diz à RTP que uma convenção desenhada pelo governo ficará sempre a meio caminho daquilo que são as exigências destes trabalhadores mas não tomará nenhuma decisão sem ouvir os associados, em plenário.



A Associação das Transportadoras continua a dizer que não negoceia com um pré-aviso de greve em cima da mesa. É um braço-de ferro sem fim à vista. E o governo garante estar preparado para minimizar os impactos da paralisação.



Entretanto, cinco empresas de transportes vão avançar com uma providência cautelar a pedir a ilegalidade do pré-aviso de greve. onsideram que há um abuso do direito à greve e da boa-fé, já que estava em curso um processo negocial até ao final do ano.



Os dois sindicatos que convocaram a greve vão fazer plenários no próximo sábado. Será a última oportunidade para desconvocar a greve marcada para a próxima segunda-feira.