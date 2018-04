Sindicato responde à Ryanair: tribunal é "ideia muitíssimo boa"

RTP11 Abr, 2018, 15:27 / atualizado em 11 Abr, 2018, 15:36 | Economia

“Acho que foi uma ideia muitíssimo boa e estamos preparados para isso”, reagiu a presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, em resposta a declarações do presidente da Ryanair | Gleb Garanich - Reuters

“Eu até acho muito bem que todos vamos a tribunal dirimir este problema em conjunto. Acho que foi uma ideia muitíssimo boa e estamos preparados para isso, com toda a certeza”, reagiu Luciana Passo, entretanto ouvida pela agência Lusa.

À margem de uma conferência sobre turismo no Estoril, o CEO da Ryanair argumentou que, durante a greve, a transportadora pretendeu “completar os voos na Páscoa, que era o que os passageiros e as suas famílias queriam”.



“Se calhar até é um sítio onde, com toda a lisura e naturalmente face à justiça e dentro de um tribunal, podemos mostrar todas as irregularidades, podemos demonstrar todos os atropelos e fazer a Ryanair a defesa que entender e demonstrar que nós próprios estamos errados e que os tripulantes estão errados”, acentuou a dirigente sindical.



Foi também em declarações à Lusa que o presidente executivo da transportada low cost admitiu recorrer à justiça contra o Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil.



“Penso que podemos ir a tribunal. Se o sindicato continuar com estas falsas alegações de que violámos a lei portuguesa, então penso que teremos de os processar, porque somos um grande empregador, um grande investidor em Portugal”, afirmou Michael O’Leary, que disse ainda não estar disposto a ver o “bom nome e reputação manchados por alegações falsas feitas por um sindicato com representantes da TAP”.



Durante a greve de três dias levada a cabo no período da Páscoa, o SNPAVC acusou a Ryanair de violação das leis do trabalho em Portugal, designadamente de substituir profissionais que aderiram à ação e de fazer ameaças de despedimento.



Para Luciana Passo, a cúpula da companhia aérea “está a dar a volta à questão”.



Antena 1

“Os tripulantes são muito bem pagos”



Antena 1



c/ Lusa

“Ninguém pediu nesta altura aumentos, o que se pediu foi que a lei portuguesa, estando os tripulantes a trabalhar em território nacional, iria ser uma garantia e que não iriam insistir na coação e na intimidação quando os objetivos de vendas não eram atingidos e que a lei da parentalidade iria ser cumprida quando o tripulante assim o entendesse”, elencou a dirigente.O CEO da Ryanair anunciou ainda o envio de cartas ao SNPVAC e à Autoridade para as Condições de Trabalho com os argumentos da transportadora, considerando “perfeitamente legal” a forma como esta respondeu aos efeitos da greve.“Não poderíamos operar esses voos se a maioria dos tripulantes não trabalhassem normalmente, o que fizeram. Estava a ser ilegal? Não. Por operar aeronaves desde a Holanda, Irlanda ou Reino Unido? Nós discordamos. Foi perfeitamente legal”, insistiu O’Leary, que exortou a estrutura sindical a “conversar”, se “tem um problema com a Ryanair”.“Somos um dos maiores empregadores em Portugal, empregamos 600 pilotos e tripulantes, não apenas em Lisboa, mas também no Porto, Faro e Ponta Delgada. Estamos a aumentar rotas, estamos a aumentar empregos, somos um dos maiores investidores estrangeiros em Portugal”, resumiu.No entender de Michael O’Leary, não existe “ base para uma greve europeia”, uma vez que a transportadora emprega “tripulantes muito felizes em Portugal e pela Europa”.“Os tripulantes são muito bem pagos. Ganham entre 30 a 40 mil euros por ano, o que é mais do que enfermeiros ou professores em Portugal, e estamos muito agradecidos que poucos tenham apoiado a greve no fim de semana da Páscoa e foi por isso que a greve teve tão pouco sucesso e cancelámos menos de dez por cento dos nossos voos”, apontou.“Nenhum dos nossos tripulantes quer contratos portugueses e o que dissemos ao sindicato foi: se querem que sejam refletidos alguns aspetos da lei portuguesa nos contratos irlandeses, venham falar connosco e vamos fazer isso”, disse ainda o gestor.“Nós temos os nossos tripulantes de cabine sob a lei irlandesa porque voam por uma companhia irlandesa. A licença maternal na Irlanda é de 41 semanas, em Portugal é de 21 semanas”, sublinhou.