Sindicato vai apresentar pré-aviso de greve ao trabalho suplementar

O advogado e porta-voz do sindicato nacional dos motoristas, Pardal Henriques, à saída de uma reunião com o Governo | Lusa

"O presidente do sindicato, Francisco São Bento, vai anunciar hoje em conferência de imprensa marcada para as 13:00 em Aveiras que vai avançar com um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana", disse à Lusa o porta-voz do sindicato Pedro Pardal Henriques.

Pedro Pardal Henriques indicou que o presidente do sindicato vai dar mais pormenores sobre a decisão na conferência de imprensa.

C/ Lusa