Sindicato vê como uma "óptima ideia" a Ryanair recorrer aos tribunais

Em causa, as acusações de que a empresa violou a lei, durante a greve da semana passada.



O presidente executivo da Ryanair, Michael O'Leary, garantiu esta quarta-feira, no Estoril, que foi respeitada a legislação laboral e equaciona processar o sindicato.



Na reação, a presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Luciana Passo, responde com ironia às ameaças do presidente executivo da transportadora aérea.