Sindicatos apelam à calma dos trabalhadores da Groundforce

As estruturas sindicais da Groundforce reuniram-se com o Governo e com a TAP, na sequência do anúncio da insolvência da empresa, e confirmaram que a atual administração será de imediato substituída. Em relação aos trabalhadores, os sindicatos dizem que foi assegurado que não se irá verificar nenhuma alteração, ficando garantido o normal funcionamento da empresa.