Sindicatos da Função Pública consideram um "insulto" proposta de aumento salarial de 0,3%

Os sindicatos da Função Pública voltaram às negociações com o Governo esta sexta-feira. Mas as estruturas sindicais expressaram a sua indignação com a proposta do Governo de aumentos salariais no valor de 0,3 por cento.



As estruturas sindicais afetas à UGT não aceitam os argumentos do Governo para esta atualização salarial. O valor do aumento proposto pelo governo para a Função Pública é nove vezes inferior. ao aumento que pediu aos privados em concertação social, 2,7 por cento já em 2020.