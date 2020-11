Sindicatos dos Funcionários Judiciais protesta frente à AR contra medidas para o setor

Os Funcionários Judiciais realizam uma Vigília em frente à Assembleia da República, onde está prevista uma audição à Ministra da Justiça no âmbito do Orçamento do Estado para o próximo ano. Duas das preocupações do Sindicato dos Funcionários Judiciais são as carreiras e suplemento salarial.