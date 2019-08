Sindicatos e Comissões de Trabalhadores solidarizam-se com a luta dos motoristas

RTP09 Ago, 2019, 21:16 / atualizado em 09 Ago, 2019, 21:21 | Economia

É um manifesto em forma de Petição Pública dirigida ao governo e aos patrões das empresas transportadoras de mercadorias.





Sindicatos e várias organizações da sociedade civil em solidariedade com o motoristas dizem que estão contra a "miséria dos salários e a anulação do direito à greve".





Segundo os subscritores do manifesto, “o direito à greve está a ser violentamente atacado - como nunca o foi até hoje - com o governo de António Costa a pretender, com a intervenção do exército, das forças policiais e dos bombeiros, destruir um direito fundamental dos trabalhadores, consagrado constitucionalmente, prática que servirá, no futuro, para aplicar a todas as greves que possam ter algum impacto na economia”.







Os sindicatos dizem que os problemas entre setores são muitas vezes os mesmos e são recorrentes. O manifesto critica os salários miseráveis, com trabalho extenuante, horários prolongados, em turnos abusivos, e riscos associados à profissão.







O documento refere que a luta dos motoristas é também por todos os trabalhadores que se encontram em igual situação.





O documento tem já mais de 2.500 assinaturas. Apoiam os motoristas, por exemplo o Sindicato dos Estivadores, um setor essencial para a economia do país, e também o Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil, o S.TO.P (Sindicato de Todos os Professores), ou o Sindicato dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa.