Sindicatos e organizações da sociedade civil lançam manifesto em solidariedade com motoristas

“O direito à greve está a ser violentamente atacado - como nunca o foi até hoje - com o governo de António Costa a pretender, com a intervenção do exército, das forças policiais e dos bombeiros, destruir um direito fundamental dos trabalhadores”, pode ler-se no texto do manifesto. Os subscritores alertam que esta atuação do governo “servirá, no futuro, para aplicar a todas as greves que possam ter algum impacto na economia”.







O manifesto foi lançado na quinta-feira, no dia imediatamente seguinte ao anúncio dos serviços mínimos por parte do governo. Às 10h00 desta sexta-feira, 2.226 pessoas já tinham assinado esta petição.

“Ninguém pode ficar indiferente aos dias de trabalho extenuantes e riscos associados ao trabalho dos motoristas, estratégico e especializado, pago com um salário base de 700€ mensais, muito perto do salário mínimo, com o qual ninguém consegue sobreviver com dignidade”, defendem os subscritores.







O manifesto, em forma de petição pública, considera que os objetivos dos motoristas “são justos e os meios de exercer o direito à greve são totalmente legítimos”, enquanto “”.O texto é dirigido ao Governo e aos patrões, a ANTRAM, Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias.Acusam a ANTRAM, associação patronal dos motoristas de “querer continuar a explorar os motoristas” e de ignorarem – tal como o governo – “um conjunto de ilegalidades denunciadas pelos trabalhadores de desrespeito pelo pagamento das contribuições devidas” e de usarem esquemas que fazem com que o que os motoristas ganham não conte para a reforma, acidente ou baixa dos trabalhadores.“A luta dos motoristas é uma luta por eles próprios, mas também por todos os trabalhadores que se encontram em igual situação”, refere o manifesto.As entidades subscritoras do manifesto são A Casa - Associação de Defesa dos Direitos Laborais; SNPVAC - Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil; SEAL - Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística; STASA - Sindicato dos Trabalhadores do Sector Automóvel; STCC - Sindicato dos Trabalhadores dos Call Center; S.TO.P - Sindicato de Todos os Professores; MUDAR Bancários; STMETRO - Sindicato dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa; SOS Handling; MPO - Missão Pública Organizada.O manifesto está aberto à subscrição de sindicatos, dirigentes sindicais e membros de comissões de trabalhadores, “como todos aqueles que, individual ou colectivamente, se identifiquem com este Manifesto”.“Ou construímos um calendário rumo a ações unificadoras das lutas contra esta política de baixos salários e de aniquilação dos direitos laborais, ou dificilmente estaremos em condições de derrotar mais este ataque brutal aos direitos dos trabalhadores”, conclui o texto do manifesto.