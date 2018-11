Sindicatos e patrões chegaram a pré-acordo no Porto de Setúbal

O problema tinha levado os estivadores a uma greve que se prolongou por três semanas e que paralisou o porto e afetou as exportações.





A ministra do Mar disse que pôr o porto a funcionar é agora a prioridade.





Sem trabalhar há 23 dias, numa guerra que os tem deixado no centro das atenções, os 150 estivadores do Porto de Setúbal só queriam resposta a uma pergunta: de que valeu a primeira reunião entre sindicatos e patrões com o governo.



E dizem: "Nós não fazemos negociação ao vivo e em conferências de imprensa, mas respondendo à pergunta, aqueles que andavam a assediar trabalhadores para assinar 30 contratos, agora já assinam 56".



É a primeira grande aproximação entre os estivadores e as empresas de trabalho portuário. O Governo tinha proposto que vários estivadores deixassem o trabalho precário e entrassem nos quadros, e já há pelo menos acordo sobre quantos vão ser contratados.



Mesmo sem interromper a paralização, os estivadores comprometem-se a conversar mais esta semana com a mediação do Governo.



Segundo o sindicato, "estão marcadas mais duas reuniões, quinta e sexta-feira, e nós já mostrámos a nossa disponibilidade e esperamos que seja possível chegar a um entendimento total nas matérias, ainda não estamos totalmente de acordo"



O líder da CGTP, Arménio Carlos, comenta: "Mais vale tarde que nunca, não é? Agora, este processo já podia ter sido resolvido há muito tempo e não foi, porque o governo não o entendeu. Aliás, teve uma atitude até de sobreciviência perante os interesses das multinacionais".



É um sinal de que o confronto no porto de Setúbal pode estar a chegar ao fim. Os estivadores estão parados desde o dia 5 de novembro e os efeitos da paralização na economia preocuparam o executivo. A ministra do mar sentou todos à mesa esta segunda-feira e está confiante num entendimento final.



A ministra do Mar congratula-se porque "existe já a assunção clara que de uma parte e de outra que uns querem que os precários tenham emprego e os empregadores querem dar emprego a esses precários". E acrescenta: "Portanto a partir de agora eu julgo que qualquer diferença deve ser ultrapassada a bem de um bem maior, passo a redundância, porque neste momento o que está em causa é pôr o porto a funcionar".



E enquanto o porto não volta a funcionar, a Autoeuropa está a pagar 120 mil euros à Força Aérea para usar a base do Montijo e escoar 8 mil carros até dia 17 de dezembro.



Entretanto, as conversas entre estivadores e empresas de trabalho portuário prosseguem - para já prossegue também a paralização no porto de Setúbal.