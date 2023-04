Sindicatos enviam carta aberta ao novo presidente da TAP com reivindicações

Com Luís Rodrigues a assumir a presidência da TAP esta sexta-feira, os sindicatos do grupo da transportadora aérea enviaram uma carta aberta com exigências, um pedido de reunião urgente e a garantia de que se a empresa não restabelecer as condições laborais, "não restará outra solução aos Sindicatos senão assumir uma posição que, apesar de indesejável, é legítima". As estruturas sindicais apontam desde já que não se vão ficar pelas palavras e têm previstas uma série de iniciativas.