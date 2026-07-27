Sinistros participados ultrapassam os 219 mil

"Até à data foram participados mais de 219 mil sinistros em resultado do `comboio de tempestades`, destes aproximadamente 85% são de particulares e 15% de empresas", revelou a APS, esclarecendo que se estima, neste momento, "um custo total na ordem dos 1.400 milhões de euros".

Em 19 de maio, a APS divulgou que tinham sido 205 mil os sinistros reportados, com um custo total de 1.300 milhões de euros.