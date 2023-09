Sistema de Mobilidade do Mondego em fase de testes dentro de um ano

"É uma obra que está em andamento francamente avançado neste momento e, dentro de um ano, esperamos poder estar dentro do autocarro já a testar para ver o seu efeito na ligação entre a Portagem e até Serpins", destacou a vereadora da Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Bastos.

No final de uma visita às obras, que partiu da Praça 25 de Abril até à Ponte da Portela, a autarca sublinhou que, um ano depois do arranque da intervenção, a "evolução é muito clara".

"O próximo ano será ainda mais definitivo e mais visível, porque a parte que não se vê, que é que tudo o que fica debaixo do pavimento, está completada. Portanto, neste momento, estamos em fase dos acabamentos, que é a parte que é mais visível, em que passamos a ter um espaço já circulável", acrescentou.

No seu entender, o balanço das obras é "muito positivo" e já ninguém põe em causa que "é uma realidade e que vai entrar em funcionamento", apesar de ter sofrido alguns atrasos, quer pelos ajustes ao projeto que foram sendo feitos, mas também por causa da falta de mão-de-obra e de materiais de construção, que tem "afetado Portugal e toda a Europa".

"As quatro infraestruturas que estão em andamento por parte do Sistema do Metro Mondego sofreram igualmente essas consequências, como outras obras autárquicas e, portanto, temos que ter alguma paciência, naturalmente, porque não é por vontade de nenhuma das entidades", sustentou.

Entre os ajustes feitos ao projeto está a inclusão de uma nova estação no Alto de São João, por solicitação da autarquia conimbricense e que fará ainda parte do trecho urbano, uma vez que está situada "uma zona residencial bastante densa e com desenvolvimentos urbanísticos" numa das entradas da cidade.

A visita à obra do SMM, que decorreu ao longo de toda a manhã de hoje, partiu da Praça 25 de Abril para a rua Dom João III, passando pela rua General Humberto Delgado, avenida Fernando Namora, Alto de São João, Túnel das Carvalhosas e terminando na Ponte da Portela.

Esta iniciativa está inserida no programa municipal da Semana Europeia da Mobilidade, que decorre até domingo.