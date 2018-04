Sitava acusa TAP de "desprezar" trabalhadores de terra e exige aumentos de 5%

Lusa27 Abr, 2018, 16:51 | Economia

Num comunicado dirigido aos seus associados, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) considerou que o momento na TAP é "grave" porque os responsáveis da empresa "decidiram faltar ao respeito a todos os trabalhadores de terra, numa atitude de profundo desprezo por quem trabalha duramente para que outros, agora, sejam compensados".

Ou a TAP "assume que todos contribuem para o sucesso e muda de atitude" ou "arrisca-se às consequências", alertou o Sitava, acrescentando que a decisão da companhia aérea "irá trazer consequências gravíssimas à estabilidade laboral".

O aviso do Sitava ocorre um dia depois de ter sido conhecida a proposta de atualização salarial da administração da TAP para os pilotos que prevê aumentos de 5% este ano e no próximo, de 3% em 2020 e de 1% em 2021 e 2022, num total de 15% em cinco anos, mais a correção da inflação estimada em 9,4%, tal como avançou a Lusa.

A proposta da TAP contempla ainda uma compensação aos pilotos por atraso na progressão técnica e uma outra equivalente a um vencimento bruto anual, pago em duodécimos, que será aplicada "até ser respeitado o limite de 8% das `block hours` [unidade de medida usada na aviação] voadas no ano civil anterior pela TAP", contratada a empresas pertencentes ao grupo.

"Por acaso os responsáveis [da TAP] já meditaram no que acontecerá se tentarem levar por diante esta discriminação?", questionou o Sitava, referindo que para os trabalhadores de terra "o ataque às anuidades é feroz e permanente", com a companhia aérea a recusar a atualização do valor.

O Sitava disse que se reuniu na quinta-feira com o diretor geral de manutenção e engenharia, tendo também reunião pedida ao Presidente da Comissão Executiva e que as propostas do sindicato são "claras".

"A TAP, na última reunião declarou que apenas aguardava a publicação dos resultados para implementar uma compensação para todos os trabalhadores de terra", avançou o Sitava.

"Pela nossa parte, que representamos trabalhadores tão dignos e dedicados quanto os outros, não aceitamos nada menos que estes, ou seja, além da reposição do poder de compra perdido pela inflação verificada de 1,4%, exigimos, tal como os outros, um aumento real dos salários de 5%", lê-se no documento.

Além disso, o Sitava exige uma compensação aos trabalhadores de terra equivalente a um salário referente a 2017 e 2018 "por tanta desconsideração acumulada" e "a pagar imediatamente, tal como aos outros".