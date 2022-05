Situação financeira das famílias nos EUA melhora bastante em 2021 - Fed

O estudo feito pela Reserva Federal (Fed) indica que neste período o nível de vida geral era o "mais alto" desde que esta análise foi criada, em 2013, sublinhou o banco central em comunicado.

Assim, 73% dos adultos descreveram a sua situação financeira como correta, ou mesmo confortável.

Essa situação pode ser explicada, por um lado, pela reabertura da maior parte das escolas, o que permitiu a muitos pais voltarem a trabalhar e, por outro lado, com os apoios financeiros dados às famílias pelo governo federal.

Os pais de crianças em idade escolar "que foram particularmente afetados pela pandemia em 2020 mostraram melhorias significativas no seu bem-estar financeiro em 2021", detalhou a Fed.

Mais famílias puderam pagar integralmente as faturas mensais em 2021 do que nos dois inquéritos anteriores e a proporção de adultos com dinheiro suficiente reservado para cobrir uma situação inesperada da ordem dos 400 dólares era a mais alta desde 2013.

O inquérito não menciona a inflação, que já era de 6,2% em outubro em termos homólogos e que depois acelerou atingindo 8,5% em março deste ano, o nível mais alto em 40 anos, desacelerando para 8,3% em abril.

O teletrabalho também parecia instalado nos hábitos, com 22% dos empregados a trabalharem totalmente a partir de casa, uma redução em relação aos 29% que estavam nessa situação em finais de 2020, mas uma forte subida em comparação com os 7% em teletrabalho no fim de 2019.