Situação política atual traz instabilidade. Empresários estão preocupados.

O presidente do Conselho de Administração da AEP - Associação Empresarial de Portugale considera que a solução encontrada não vai alterar o problema da incapacidade de execução do PRR. Em entrevista à Antena1 e Jornal de Negócios, Luís Miguel Ribeiro fala de um país a parar ou a reduzir a sua atividade numa altura em que a economia precisa da injeção de recursos do Plano de Recuperação e Resiliência e do Portugal 2030.Considera que, mas mostra preocupação com o período de transição e espera que, de todo o processo, haja uma solução política que traga estabilidade ao país.Segundo o presidente da AEP, é a esta transição que o presidente da República tem de estar atento até porque os investidores internacionais podem sentir algum "desconforto" nesta relação dos investidores com os decisores políticos.Em concreto relativamente ao PRR, Luís Miguel Ribeiro revela que feitas as contas ao dia de hoje os pagamentos estão a 1/3 do que deviam de estar. Ou seja, já deviam ter sido pagos 9 mil milhões e só foram efetuados pagamentos de 2,8 mil milhões.O presidente da AEP lembra que esta crise política vem juntar-se a um cenário internacional muito adverso e que. Adianta que o impacto da quebra das exportações pode manter-se e levar a um crescimento negativo, com sectores como o têxtil, o calçado e a cerâmica a terem dificuldade na renovação das encomendas.Segundo adiantou,Neste contexto,porque à retração das exportações vai juntar-se um arrefecimento do consumo, um aumento dos custos e a falta de investimento. Isto numa situação de instabilidade política.Relativamente à venda da Efacec, considera que no final pode não ter sido um bom negócio. Para este facto terá contribuído o tempo que todo o processo demorou e que, no seu entender, foi desnecessário e que, para além disso, levou a que oque se queria preservar fosse perdido.Já em relação aos investimentos no hidrogénio em Sines, Luís Miguel Ribeiro considera que naturalmente ae para aquilo que se esperava que fosse o impacto do investimento.Entrevista de Rosário Lira (Antena 1) e de Vítor Rodrigues Oliveira (Jornal de Negócios)