Siza Vieira defende eleições "o mais rapidamente possível" para superar a "incerteza" e "risco" na economia

Siza Vieira considera a falta de um OE em 2022, como "mais um risco" a juntar a outro, como o preço dos combustíveis. O ministro diz que está a estudar todos os prazos e compromissos do PRR para que Portugal não falhe qualquer objetivo este ano e no primeiro trimestre do próximo ano e alerta que há legislação que deveria ser ponderada no Parlamento antes da dissolução, como é o caso do Código das Insolvências.



No dia em que foram conhecidos os dados do crescimento, que apontam para um aumento do PIB de 4,2% no terceiro trimestre em relação ao período homólogo do ano passado, o ministro considerou ser um "sinal muito positivo", acima da média da UE e da zona Europa que mostra um "bom momento de recuperação", assegura.