Siza Vieira sobre crise. "Aguentar, assegurar liquidez, proteger o emprego"

Siza Vieira frisou que esta crise surgiu de forma "muito brusca e muito rápida".



O responsável lembrou algumas das linhas de crédito já disponibilizadas para alguns setores, nomeadamente de Turismo e Viagens, e explicou como se lhes pode aderir.



"Deve estar nos próximos dias a chegar aos bancos este tipo de linhas". Serão estas instituições, que habitualmente trabalham com os empresários, que "Vão assegurar este tipo de empréstimos".



"São garantidos pelo Estado, é um grande esforço", sublinhou Pedro Siza Vieira, acrescentando que outras medidas tentaram aliviar alguns compromissos fiscais e de contribuições para a Segurança Social, de forma a aligeirar a pressão sobre a tesouraria das empresas.



"Hoje mesmo foram suspensos os pagamentos das prestações à Segurança Social que se venciam amanhã". A nova data será depois revelada.



"Estamos a trabalhar no sentido de ter uma moratória bancária, no pagamento de capital e juros devidos aos bancos", acrescentou.



Pedro Siza Vieira espera que destas formas as empresas possam aguentar "um momento que vai ser particularmente difícil".



As linhas já avançadas são apenas para os setores já anunciados.



O objetivo é evitar que as empresas entrem já "em dificuldade, imediatamente, por problemas de liquidez. A primeira prioridade do Governo é auxiliar as empresas neste momento de aperto de tesouraria", permitindo-lhes manter a capacidade produtiva e os postos de trabalho.



"Quando a retoma vier é preciso que as empresas sejam capazes de responder", sublinhou o ministro, que admitiu que, por não se saber a duração da epidemia, "avaliaremos qual é o quadro" de medidas a adotar e a resposta empresarial, quando se der a retoma económica.



"Esta é uma situação que se está a verificar praticamente em toda a Europa, em todo o mundo, a travagem foi muito brusca, todos os países estão a adotar mais ou menos as mesmas medidas de contenção que significam uma grande paragem de toda a nossa actividade e nesse sentido é preciso para já aguentar, assegurar a liquidez, proteger o emprego, proteger os rendimentos das famílias e num segundo momento estimular a retoma".



Para as empresas que vão ter de fechar portas nas próximas semanas ou meses, o Conselho de Ministros está ainda a estudar as "respostas que possam mitigar este impacto".



Além do "alívio dos compromissos" já referidos, o ministro prometeu que se irá procurar providenciar" Recursos financeiros adicionais, através de crédito à tesouraria, associado ao emprego que geram".



Quanto aos despedimentos que se antevêem, o ministro da Economia anunciou que o Conselho de Ministros desta sexta-feira irá debruçar-se igualmente sobre medidas de proteção social, "que se justifiquem fazer neste cenário".



"Todas estas medidas [para apoiar a tesouraria] se justificam no sentido de proteger o emprego", lembrou ainda Pedro Siza Vieira. Até para que, quando surgir a retoma, as empresas tenham capacidade de resposta à procura que irá regressar.



Siza Vieira deixou uma mensagem de apreço às empresas que já "estão a proteger os seus trabalhadores, o seu principal activo" e lembrou o mecanismo de layoff, que já foi implementado "um apoio à manutenção do emprego".



"Num contexto destes, os empresários que não têm atividade, ou que tiveram uma redução muito grande da atividade, podem manter os postos de trabalho, suspender a prestação do trabalho, o salário do trabalhador é reduzido num terço e os empregadores só têm de pagar 30 por cento desse salário".



"O Conselho de Ministros amanhã e nos próximos tempos continuará a avaliar a situação", para acautelar situações sociais, provocadas por despedimentos, que se venham a verificar.



"Há um conjunto de apoios sociais muito importantes que já foram criados de novo nos últimos dias para estes apoios", lembrou Siza Vieira, agradecendo o esforço daqueles que têm estado no seu posto de trabalhar para assegurar que "o pão chega às nossas mesas, que há água nas torneiras, telecomunicações em nossa casa".



"Neste momento é deles que dependemos todos, muito obrigado", agradeceu o ministro da Economia.