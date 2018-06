SJ recebe denúncia de salários em atraso na editora Masemba

Lusa29 Jun, 2018, 17:16 | Economia

O SJ salienta que já questionou a administração da Masemba depois de "ter recebido uma denúncia `acerca das ilegalidades e situação precária dos trabalhadores` da empresa", a qual foi elaborada pelo conjunto dos trabalhadores que já estão com suspensão do contrato de trabalho.

A Masemba tem como sócio maioritário, através da sociedade de capital de risco Erigo VII, José Eduardo Paulino dos Santos, filho do ex-presidente angolano, refere o SJ.

O restante capital está nas `mãos` da produtora Até ao Fim do Mundo, com 25%, Tito Z. Medonça, que detém 16%, e Sérgio Valentim Neto, com 7%.

"Realçando a importância de denunciar estas situações publicamente, o SJ já pediu à administração da Masemba uma reunião para obter esclarecimentos sobre a situação da empresa, nomeadamente no que respeita ao pagamento de salários e aos contratos de trabalho", acrescenta.

A estrutura sindical foi informada pelos jornalistas que enviaram a denúncia na passada terça-feira de que "se verificam atrasos de três meses no pagamento de salários, de que decorre `um período de incumprimentos a vários níveis, com injunções e credores a exigirem os pagamentos em falta` e de que a Masemba iniciou, em 21 de maio, um Plano Especial de Revitalização (PER), relativo a uma dívida de cerca de 670 mil euros".

O Sindicato dos Jornalistas "já contactou igualmente as duas associadas que trabalham para o grupo e que estão já a ser acompanhadas pelo gabinete jurídico, por motivos de salários em atraso e suspensão de contratos de trabalho", concluiu.