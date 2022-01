SNS com reforço de 84 milhões de euros para aumentar capacidade de resposta

Os anteriores reforços para regularização de pagamentos aconteceram em agosto e no início de dezembro, num total de mais de mil milhões de euros, o dobro do reforço de 2020.



O Ministério da Saúde diz que este investimento adicional é feito para preparar as entidades de saúde para um ano de grande recuperação de atividade assistencial.



Destaca ainda o maior número de consultas e cirurgias de sempre realizadas até novembro: foram mais de onze milhões e meio de consultas médicas e mais de 654 mil intervenções cirúrgicas.