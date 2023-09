SNS distingue profissionais de saúde com criação de prémios

"A direção executiva [do SNS] pretende -- acima de tudo -- homenagear os profissionais de saúde, reconhecer a sua dedicação, o seu compromisso, o trabalho que têm no dia a dia. Valorizar os resultados obtidos", disse Fernando Araújo à agência Lusa.

Lançados no dia em que se comemora o 44.º aniversário do SNS, os "SNS Awards" são dirigidos a todos os profissionais e equipas.

"É importante que quem se dedica, quem se esforça e quem, ao longo do ano, tem uma cultura de compromisso possa ver no final algum desse reconhecimento", realçou.

Os prémios distinguirão os profissionais ou as equipas que se tenham destacado em 17 categorias distintas.

À Lusa, Fernando Araújo destacou, entre outros, o Acesso, a Humanização de Cuidados, o Trabalho em Rede e a Sustentabilidade Ambiental, dizendo que "há um conjunto de temas nos quais os profissionais de saúde se vão rever".

"Será um motivo para celebrarmos os resultados alcançados pelo SNS", sublinhou.

Questionado sobre se os prémios poderão ser uma forma de atrair novos profissionais para o SNS, o dirigente explicou que "a questão dos vencimentos cada vez mais não é suficiente para cativar".

"Temos de ter projetos. Projetos de diferenciação profissional para cada um dos nossos profissionais. Mas, também é verdade que há uma parte do salário emocional: esta também é uma parte importante. Ter noção de que o trabalho deles é reconhecido pelos outros e é de alguma forma homenageado", salientou.

Fernando Araújo disse ainda que o SNS "precisa todos os dias de se afirmar".

"Acho que temos uma história de sucesso, de 44 anos, mas temos todos os dias de demonstrar, claramente, que continuamos a ser um bastião na defesa do estado social, na defesa de uma resposta, com um enorme cuidado, a todos os portugueses, com equidade, com proximidade", sustentou.

"Afirmar o SNS é seguramente conhecer o trabalho de quem todos os dias dá o melhor para ter respostas com qualidade para os utentes", acrescentou.

As candidaturas podem ser submetidas através do `site` do SNS (https://www.sns.min-saude.pt/sns-awards/) entre 16 e 24 de setembro.

Também podem candidatar-se profissionais externos que tenham dado o seu contributo para o SNS, nomeadamente na área de Jornalismo e Voluntariado.

A apreciação de candidaturas e seleção de finalistas pelo júri, "constituído por especialistas de reconhecido mérito e elementos da sociedade civil", decorre entre 25 de setembro e 01 de outubro. Os finalistas são conhecidos em 02 de outubro.

A votação final será feita `online` pelos profissionais do SNS, através de formulário próprio disponível no `site` oficial da direção executiva do SNS, entre 02 e 13 de outubro.

A cerimónia de entrega dos "SNS Awards" vai decorrer no dia 16 de outubro, no Palácio da Bolsa, no Porto.