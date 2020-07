Só metade do valor das linhas de crédito Covid-29 chegou às empresas

A Sociedade de Garantia Mútua aprovou 90 por cento dos pedidos e autorizou mais de seis mil milhões de euros de financiamento com apoio público.



De acordo com os dados divulgados pelo jornal Eco, os bancos libertaram à empresas pouco mais de três mil milhões de euros, quando as garantias do Estado para as linhas de crédito ascendem a 13 mil milhões.