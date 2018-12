Só vão ser aumentados os funcionários públicos que ganham menos

Ou são promovidos ou ficam a ganhar o mesmo. É o que deverá acontecer à larguíssima maioria dos funcionários públicos no próximo ano.



O governo apresentou a proposta de aumentos salariais. O ordenado mais baixo no Estado passa de 580 para 635 euros. Só quem ganha menos é que tem aumento. Os sindicatos dizem que é inaceitável.



O governo argumenta que os trabalhadores que ganham menos, tal como os restantes, não são aumentados há dez anos. Mas ao contrário dos restantes não beneficiaram do fim dos cortes salariais, porque não tiveram cortes.



Na prática, com a proposta do governo os primeiros quatro níveis da tabela salarial da função pública ficam a receber 635 euros. E aproximam-se assim dos restantes níveis, que começam nos 683 euros e que não terão qualquer aumento.