Socialistas em Roma para preparar luta pela presidência da Comissão Europeia

Com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia em exercício, já na corrida, os socialistas convergem em Roma para escolher em congresso o luxemburguês Nicolas Schmit, comissário para o Emprego e Direitos Sociais, como o único candidato do Partido Socialista Europeu (PES).

Schmit anunciou em janeiro que queria ser o candidato da família política de que também faz parte o PS nas eleições europeias de junho, que decidirão não só a composição do Parlamento Europeu na próxima legislatura, mas também a do executivo comunitário.

Os socialistas têm de aprovar a nomeação do comissário de von der Leyen no congresso deste fim de semana.

A Comissão Europeia é hoje encabeçada por von der Leyen, do Partido Popular Europeu (PPE), e deverá ser a "Spitzenkandidaten" pelo grupo político de PSD e CDS-PP.

Com a preocupação de que a extrema-direita obtenha, no sufrágio de junho, a maior representação de sempre, os socialistas da UE querem inverter o tabuleiro político e uma tendência de permeabilização dos partidos convencionais de direita a radicalismos políticos.

Desde 2014 que os maiores partidos europeus apresentam as suas escolhas para futuro presidente da Comissão Europeia.

O primeiro-ministro demissionário e antigo secretário-geral do PS, António Costa, vai participar, assim como os homólogos da Alemanha, Olaf Scholz, e de Espanha, Pedro Sánchez (que é também secretário-geral do PSOE) e da Dinamarca, Mette Frederiksen.

O presidente do PES e antigo primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, e a presidente dos Socialistas & Democratas no PE, Iratxe García Pérez, também participam no congresso.

Já o PS no Parlamento Europeu vai estar representado por Pedro Marques, Margarida Marques, Maria Manuel Leitão Marques e Pedro Silva Pereira.