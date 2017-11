Lusa27 Nov, 2017, 11:42 / atualizado em 27 Nov, 2017, 12:11 | Economia

"Consideramos que na liderança das reuniões dos ministros das Finanças da zona euro deve continuar a família social-democrata", salientou o porta-voz dos S&D para os Assuntos Económicos e Monetários, Pervenche Berès, num comunicado também subscrito pelo vice-presidente do grupo Udo Bullmann.



Berès adiantou que a segunda maior família política do PE (com 198 deputados, incluindo os eleitos pelo PS, em Portugal) considera "perigoso" que as presidências das instituições europeias - Comissão Europeia, Conselho Europeu e Parlamento Europeu - estejam nas mãos do Partido Popular Europeu (PPE, a maior família e que integra os eurodeputados portugueses do PSD, CDS e MPT).



Considerando que tal não espelha "o equilíbrio político" na Europa, o grupo S&D anunciou assim que apoia uma candidatura da área social-democrata, até o cargo ser entregue "ao comissário responsável pelos Assuntos Económicos e Financeiros, que deve subir a vice-presidente da Comissão".



O sucessor de Jeroen Dijsselbloem, que preside ao Eurogrupo até final de janeiro, será eleito pelo Eurogrupo no dia 4 de dezembro



Os países da zona euro receberam já uma carta oficial de convite à apresentação de candidaturas ao cargo de presidente do Eurogrupo, podendo os interessados manifestar o seu interesse até quatro dias antes da votação.



A carta formal, enviada a 16 de novembro pelo secretariado-geral do Conselho da União Europeia aos 19 membros da zona euro, explica os procedimentos para a eleição do presidente do Eurogrupo, sendo a principal novidade o facto de os candidatos poderem formalizar o seu interesse no cargo até 30 de novembro às 12:00 de Bruxelas (11:00 de Lisboa), quando à partida as candidaturas deveriam ser apresentadas até duas semanas antes da eleição, ou seja, no início da próxima semana.



O ministro das Finanças, Mário Centeno, que há meses tem sido apontado em Bruxelas como sério candidato ao cargo -- e que no último Eurogrupo já recebeu mesmo o apoio declarado de Espanha, caso decida avançar -, ainda não assumiu a candidatura, tendo até quinta-feira para o fazer.



Os serviços do Conselho da UE especificam que a 1 de dezembro, o presidente do Eurogrupo ainda em funções, Jeroen Dijsselbloem, "tenciona tornar públicos os nomes dos candidatos" à sua sucessão.



Até ao momento, ainda ninguém formalizou a candidatura, mas já manifestaram publicamente "interesse" o ministro eslovaco, Peter Kazimir, a letã Dana Reizniece-Ozola, e o luxemburguês Pierre Gramegna.