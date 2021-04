Socialistas querem legislação para regular o teletrabalho

A líder parlamentar do Partido Socialista explica que a proposta determina igualdade de circunstâncias entre os trabalhadores em teletrabalho e os que estão em regime presencial.





O projeto do PS para regulação do teletrabalho, hoje apresentado, contempla o direito do trabalhador a "desligar", mas exclui qualquer imposição à entidade patronal de pagar a energia ou a água do funcionário que trabalhe em casa.



Esta proposta abrange público e privado, vai ser hoje remetida aos parceiros sociais e os socialistas vão aguardar contributos até ao dia 5 de maio.