Sociedades de Investimento e Gestão Imbiliária podem ser constituídas a partir de dia 1

As SIGI são um "novo veículo de promoção do investimento e de dinamização do mercado imobiliário, em particular do mercado de arrendamento" e cuja atividade passa pela "aquisição de direitos reais sobre imóveis, para arrendamento ou outras formas de exploração económica.

As ações da SIGI são obrigatoriamente negociadas em mercado e as sociedades terão que ter um capital social subscrito e realizado no valor mínimos de cinco milhões de euros.

O Presidente da República promulgou o diploma no passado dia 23, depois do novo instrumento ter sido aprovado pelo Conselho de Ministros no dia 10 de janeiro.

Quando foi conhecida a decisão do Governo, a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII) divulgou um comunicado no qual considerou a medida "muito bem-vinda e acertada" por criar condições para reforçar o investimento internacional na criação de mais oferta imobiliária, incluindo no setor habitacional.

"O problema da escassez de oferta e o aumento dos preços do imobiliário nacional apenas se consegue resolver do lado da oferta, isto é, colocando mais ativos no mercado, incluindo aquelas que são colocadas a preços mais baixos e acessíveis aos portugueses", referiu, na ocasião a APPII em comunicado.

Para a APPII há empresas e fundos internacionais com vontade de entrar no mercado português, mas que apenas estão disponíveis para investir em instrumentos que conhecem, como é o caso dos REIT.

Os REIT (ou as SIGI em Portugal) são veículos de investimento imobiliário de longo termo, cotados em bolsa, que foram criados nos Estados Unidos da América e replicados em vários outros países. Em Espanha, as principais SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversion Inmobiliaria) conseguiram já canalizar para este país mais de 26 mil milhões de euros de investimento.

Por regra os REIT têm um regime fiscal semelhante ao dos Fundos de Investimento Imobiliário dirigidos ao arrendamento.

Nuns como noutros, é possível eliminar a dupla tributação (em sede de IRC primeiro, e de IRS, depois) que habitualmente se aplica às sociedades. A par da questão fiscal, os REIT apresentam como vantagem uma maior liquidez.