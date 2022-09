A edição online do semanário Expresso avança que o marido da ministra se candidatou a fundos comunitários, em associação com este cidadão chinês, que esteve envolvido no processo dos Vistos Gold.





Vários partidos já acusaram a ministra da Coesão de incompatibilidade, pelo facto de empresas detidas pelo marido terem beneficiado de apoios comunitários.