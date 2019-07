Partilhar o artigo Sócrates diz que o seu governo sempre respeitou autonomia e nunca interveio no banco Imprimir o artigo Sócrates diz que o seu governo sempre respeitou autonomia e nunca interveio no banco Enviar por email o artigo Sócrates diz que o seu governo sempre respeitou autonomia e nunca interveio no banco Aumentar a fonte do artigo Sócrates diz que o seu governo sempre respeitou autonomia e nunca interveio no banco Diminuir a fonte do artigo Sócrates diz que o seu governo sempre respeitou autonomia e nunca interveio no banco Ouvir o artigo Sócrates diz que o seu governo sempre respeitou autonomia e nunca interveio no banco