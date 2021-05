Sodim pede prorrogação até 4 de junho da OPA sobre a Semapa

"Na presente data, a Sodim, SGPS, S.A, na qualidade de oferente, remeteu à Semapa, na qualidade de sociedade visada, informação ao mercado relativamente à prorrogação do período da oferta pública geral e voluntária de aquisição sobre as ações ordinárias representativas do capital social da Semapa", lê-se num comunicado enviado hoje pela Semapa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No comunicado, a Sodim informa que "solicitou à CMVM uma prorrogação do período da Oferta, por forma a que esta se mantenha em vigor até ao próximo dia 04 de junho de 2021, altura em que já serão do conhecimento de todo o mercado e, em particular, dos investidores em ações Semapa dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021 da Semapa e da Navigator".