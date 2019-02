Solar do Queijo da Serra da Estrela ajuda a comercializar produto em Celorico da Beira

Lusa10 Fev, 2019, 14:01 | Economia

Segundo Carlos Ascensão, naquele equipamento, que funciona desde finais da década de 1990, o município divulga e vende queijo ao longo de todo o ano.

Para o presidente da autarquia, o Solar do Queijo "é uma referência já em toda a região da Serra da Estrela" e tem uma dupla dimensão, por ocupar um "belo edifício", que "merece ser visitado", e pelo simbolismo.

"Representa, precisamente, aqui uma espécie de lugar, de embaixada do queijo Serra da Estrela, e é um ponto de divulgação, de valorização, visto que, de alguma forma, é este Solar o ponto de encontro e de ligação entre a Câmara Municipal e o trabalho dos pastores e a própria produção e escoamento do produto", disse Carlos Ascensão à agência Lusa.

De acordo com o autarca de Celorico da Beira, o Solar do Queijo da Serra da Estrela comercializa queijo de todos os produtores do concelho que produzem queijo com Denominação de Origem Protegida (com selo de certificação) e queijo de ovelha curado (não certificado).

O espaço tem um papel de valorização, divulgação e comercialização do produto que é confecionado com leite de ovelha.

"Recebemos aqui, de facto, muito queijo ao longo do ano, sobretudo na época melhor de produção, que não só comercializamos no Solar do Queijo, mas também ajudamos a comercializar e que levamos, por exemplo, para as lojas francas, no aeroporto, e é um papel importante na ajuda aos produtores", explicou.

Carlos Ascensão refere que os produtores têm os seus próprios meios de escoamento, mas a autarquia faz também esse papel "para ajudar", uma vez que "têm pontualmente alguma dificuldade em escoar o produto, não pela qualidade, porque a qualidade é garantida e é excelente, mas, sobretudo, na altura de maior produção".

O equipamento é "uma mais-valia" para Celorico da Beira e para toda a região, sendo uma referência no setor, referiu.

Segundo a autarquia de Celorico da Beira, a média anual de quantidade de queijo vendida no Solar do Queijo da Serra da Estrela é de oito toneladas e "a média anual de visitantes situa-se entre dez a 12 mil".

O Solar do Queijo da Serra da Estrela, que ocupa um edifício datado do século XVII, está localizado no centro histórico da vila de Celorico da Beira, junto da igreja de Santa Maria e do castelo.

Para além da venda de queijo, de vinho e de outros produtos locais (mel, presunto, chouriça, doces, etc.), o espaço promove degustação de queijo Serra da Estrela para grupos de visitantes.

O edifício também possui uma sala/museu onde é explicado o processo de produção do queijo produzido na região.

Está aberto todos os dias, sendo que de segunda a sexta-feira funciona das 09:00 às 19:00 e ao fim de semana das 09:00 às 17:00 (fechando no período do almoço, das 13:00 às 14:00).