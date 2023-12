Solidariedade chega a jornalistas de JN e O Jogo

Jornalistas de todo o país angariaram mais de seis mil euros para ajudar os camaradas do Jornal de Notícias e do diário desportivo O Jogo.

Uma ação de solidariedade destinada a apoiar os jornalistas do Grupo Global Media que trabalham a recibos verdes e que, desde setembro, não recebem ordenado.



De acordo com as delegadas sindicais do Jornal de Noticias, jornalistas da televisão, da rádio e dos jornais de todo o país e até da Guiné quiseram ajudar estes trabalhadores a enfrentar as dificuldades que estão a sentir.



Segundo o presidente da Comissão Executiva do grupo Global Media, não há uma data prevista para a regularização dos salários em atraso.