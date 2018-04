Soluções Automóvel Global desconvoca assembleia marcada para votar saída de bolsa

Lusa09 Abr, 2018, 19:48 | Economia

"Não obstante as diligências efetuadas pelo Conselho de Administração e contra as suas expectativas, não foi até ao momento possível identificar um acionista [...] que se obrigasse a adquirir os valores mobiliários pertencentes às pessoas que não tenham votado favoravelmente a deliberação da assembleia, [...] bem como a caucionar a referida obrigação por garantia bancária ou depósito em dinheiro", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A SAG Gest esclarece que, de momento, a solução consistirá em as obrigações serem assumidas pela própria sociedade ou por uma das suas subsidiárias, o que, "todavia, não é praticável na presenta data", alegando "impedimentos legais" e "restrições contratuais à aquisição de ações próprias".

"A sociedade envidará os seus esforços no sentido da remoção dos citados impedimentos tão rapidamente quanto possível e caso, por um lado, seja bem-sucedida nesses esforços ou surja entretanto um acionista disposto a assegurar o cumprimento do disposto [...] e, por outro lado, a perda da qualidade de sociedade aberta continuar, do ponto de vista do Conselho de Administração, a ser desejável, promoverá nova convocação da assembleia geral", concluiu.

A 22 de março o Conselho de Administração da SAG Gest propôs que os acionistas discutissem, em assembleia-geral extraordinária, a saída de bolsa da empresa, justificada com a "clara concentração do capital social" no presidente João Pereira Coutinho.

"O Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho é hoje titular, direta e indiretamente, de 80,08% do capital social da SAG, sendo-lhe imputados, nos termos do artigo 20. ° do Código dos Valores Mobiliários, 88,86% dos direitos de voto da SAG, atenta a carteira de ações próprias da sociedade", disse, na altura, o Conselho de Administração, em comunicado remetido ao mercado.

De acordo com a sociedade, da "concentração resulta uma reduzida dispersão do capital da SAG, ascendendo atualmente o `free float` [ações em negociação no mercado] a 10,04% do capital social" da empresa, o que se traduz num "aparente afastamento dos acionistas minoritários da vida societária e institucional da SAG".

"Tomando em consideração o exposto, entende o Conselho de Administração ser do interesse da sociedade e dos acionistas que a sociedade proceda à exclusão da negociação das suas ações do mercado regulamentado, por via da perda da qualidade de sociedade aberta", que detinha desde 16 de julho de 1998, apontou.