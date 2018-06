Sonae apresenta negócio de retalho do grupo como uma "proposta de investimento sólida"

Lusa05 Jun, 2018, 14:04 | Economia

Segundo uma apresentação a investidores enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae MC - que detém os ativos de retalho do grupo Sonae e cuja Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla inglesa) está a ser preparada - tem um percurso de "30 anos de 'track record' de crescimento consistente, com um forte 'momentum' atual" e um "perfil de rentabilidade exemplar".

O primeiro de sete argumentos avançados para justificar a solidez do investimento na empresa é o atual ambiente com "condições macroeconómicas atrativas", que fazem desta uma "oportunidade única de obter exposição direta ao mercado de retalho alimentar português".

"O mercado de retalho alimentar português tem uma taxa de penetração abaixo da média e estima-se que seja um dos mercados com maior crescimento da Europa", lê-se na apresentação hoje divulgada, segundo a qual Portugal deverá apresentar um crescimento médio anual das vendas neste segmento de 2,9% até 2022, apenas superado por Espanha (3,1%) e acima do Reino Unido, Alemanha, França e Itália.

Neste contexto, a Sonae destaca a "oportunidade de continuar a expandir a rede de lojas 'Bom Dia'" como forma de capitalizar o facto de o formato de proximidade ser o que apresenta a taxa de penetração mais baixa no mercado português e refere ainda o "portfólio diversificado de formatos adjacentes rentáveis" de que dispõe (Well's, Gonatural, Bagga, Note, Zu e Matxmat) "para complementar a rede de retalho alimentar".

O facto de a Sonae MC ser o "retalhista alimentar líder em Portugal", com uma quota de mercado de 21,9%, é outro dos fatores avançados, assim como a "forte cadeia de retalho" com diversos formatos em localizações urbanas, complementada por uma "plataforma digital diferenciadora".

A "reputação da marca" é também um argumentos destacado, para além da eficiência da rede de fornecimento e do "perfil financeiro sólido" da Sonae MC, designadamente o "bom crescimento 'like-for-like' (em termos comparáveis)", as "margens significativas" e o facto de mais de 40% dos ativos imobiliários serem detidos pela empresa.

Finalmente, a Sonae salienta a "estratégia de crescimento clara" assumida no negócio de retalho e as oportunidades de expansão nos segmentos de nutrição saudável e na oferta de saúde e bem-estar.

Na área digital, a Sonae MC reclama a liderança "incontestada em comércio eletrónico para retalho alimentar em Portugal", com uma quota de 70%, e destaca as oportunidades para "alavancar" o negócio e "capturar o potencial de crescimento do comércio eletrónico" que, diz, a nível nacional deverá registar uma taxa de crescimento média anual de 11,8% até 2022.

Entre os dados divulgados na apresentação aos investidores estão ainda as margens de rentabilidade do negócio nos últimos três anos, assim como a evolução das receitas e do parque de lojas.