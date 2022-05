Sonae Capital abre hotel de luxo nos Aliados com 68 quartos

Com um investimento de cerca de 20 milhões de euros, o The Editory Boulevard insere-se no coração da cidade do Porto, estando "classificado como parte de um conjunto de interesse público - a Avenida dos Aliados, traçada no início do século XIX, e a Rua do Almada, cuja traça remonta ao final do século XVIII", avançou fonte do grupo Sonae Capital à agência Lusa.

Com 68 quartos, piscina exterior aquecida, duas salas de reuniões, um restaurante de provocação sensorial e um bar de `cocktails` de autor, o The Editory Boulevard Aliados Porto Hotel resulta duma parceria entre a FVC Group e a SC Hospitality, apresentando um projeto de arquitetura e `design` de interiores assinado pela Ding Dong.

"É um boutique hotel cinco estrelas que se posiciona no segmento de luxo, para momentos de lazer e `city breaks` que beneficiam da centralidade e da proximidade a pontos de interesse na cidade como os bairros das artes ou a movida portuense", descreve a Sonae Capital.

A unidade hoteleira apresenta dois polos de vivências, o primeiro dos quais, com entrada pelos Aliados, é destinado aos hóspedes e apresenta um passado revisitado, com materiais nobres e naturais, "puxando pela urbanidade sumptuosa do que o rodeia".

O segundo polo, com entrada pela Rua do Almada, apresenta um bar, com capacidade para 30 lugares, que funciona como montra do restaurante para aquela artéria.

Os 68 quartos dividem-se em oito categorias, como a `cozy`, `standard`, `city view`, `superior city view`, `Aliados view, `superior Aliados view` e `Suite Aliados` -, obedecendo ainda à segmentação Aliados ou Almada, dependendo da frente do edifício de que beneficiam.

O restaurante, que tem a carta com a assinatura do `chef` André Silva, tem capacidade para 50 pessoas e funciona diariamente ao almoço, entre as 12:00 e as 14:30, e ao jantar, entre as 19:00 horas e as 24:00.

As obras de arte são elementos centrais na unidade hoteleira, onde podem apreciar-se, por exemplo, dois murais da artista portuense Sofia Torres, uma fotografia do fotógrafo Pedro Lobo, uma Natureza Morta a Óleo de Ricardo Leite ou a tapeçaria Jacarandá de Ding Dong por Ferreira de Sá.

Para além de uma piscina exterior aquecida, o hotel dispõe ainda de um ginásio e duas salas de reuniões.

O Grupo The Editory Collection Hotels conta atualmente com oito unidades: Porto Palácio Hotel by The Editory, Aqualuz Hotels by The Editory (Troia, Lagos), The Editory by the Sea (Troia - Comporta), The Editory Artist (Baixa, Porto), The Editory House (Ribeira, Porto), The Editory Riverside (Santa Apolónia, Lisboa), The Editory Boulevard (Aliados, Porto), e dos apartamentos turísticos sob gestão em Troia -- Troia Residence by The Editory.