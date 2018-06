Sonae Capital compromete-se a vender UNOP 3 por 20 milhões de euros à Lagune Troia

Lusa28 Jun, 2018, 19:56 | Economia

"A Sonae Capital informa que, através da sua subsidiária Soberana -- Investimentos Imobiliários, celebrou um contrato de promessa, compra e venda nos termos dos quais prometeu alienar a parcela definida no Plano de Pormenor de Troia como UNOP 3, pelo valor global de 20 milhões de euros, à sociedade Lagune Troia, detida integralmente pela sociedade de direito francês Lagune", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a informação remetida ao mercado, o projeto Lagune Troia para a UNOP 3 assenta no desenvolvimento de um resort de luxo.

A Lagune é uma sociedade de investimento em ativos imobiliários, que possui ativos sob gestão de 1.500 milhões de euros, em seis países europeus.

Na sessão de hoje, a Sonae Capital perdeu 1,75% para 0,90 euros.

O prejuízo da Sonae Capital agravou-se em 62,1% no primeiro trimestre de 2018 face ao mesmo período do ano anterior, para 7,86 milhões de euros.

O volume de negócios consolidado do grupo ascendeu a 42,32 milhões de euros (mais 32,4% face ao trimestre homólogo) e o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) mais do que duplicou, atingindo 2,08 milhões, gerando uma margem de 4,9%, uma evolução de 3,7 pontos percentuais face ao mesmo período do ano anterior.