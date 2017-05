Sonae conclui compras da Go Natural e da BRIO

Lusa 18 Mai, 2017, 17:38 | Economia

"A concretização de ambos os acordos insere-se na estratégia da Sonae MC de apostar na área da saúde e do bem-estar, nomeadamente na alimentação saudável, respondendo à crescente procura dos consumidores por propostas que promovam um estilo de vida saudável e contribuam para uma melhoria da qualidade de vida", refere o grupo, em comunicado.

Em 26 de abril, a Sonae anunciou a compra da totalidade do capital social da BRIO, a primeira cadeia de supermercados biológicos lançada em Portugal, que inclui seis unidades especializadas em alimentação biológica, ao The Edge Group, `holding` de investimentos e capital de risco. O valor do negócio não foi divulgado.

No final do ano passado, a Sonae assinou um acordo para a compra de 51% da empresa que detém a Go Natural, inaugurando o primeiro supermercado com aquela insígnia.

"A concretização destas aquisições permite à Sonae MC acelerar a avenida estratégica de crescimento de `Health & Wellness` [saúde e bem-estar], em particular no segmento de alimentação saudável onde a sua posição de liderança é reforçada", acrescenta.

A Sonae MC "passa a contar com uma rede de sete supermercados biológicos e saudáveis em Portugal, com um elevado grau de especialização e uma alargada rede de fornecedores no segmento biológico, atingindo o seu objetivo de unidades antes do previsto. Adicionalmente, beneficia de uma insígnia de restauração focada na alimentação saudável, que complementa a oferta de retalho, proporcionando aos clientes experiências de compra distintivas e qualidade nas refeições do dia-a-dia", adianta o grupo.

Os supermercados BRIO, por sua vez, "vão beneficiar de uma uniformização da comunicação sob a marca Go Natural - já em implementação -, que abrirá novas perspetivas de crescimento. Está, ainda, previsto um reforço da oferta de produtos e serviços das várias lojas, nomeadamente a disponibilização de um leque maior de referências e a possibilidade de introduzir serviços de restauração nos espaços com capacidade para o efeito", conclui.