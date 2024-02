Sonae consegue quase 43% em OPA sobre a Musti

"Com base no resultado preliminar da oferta hoje conhecido, o total de aceitações da oferta juntamente com as ações adquiridas ou detidas pela oferente representam cerca de 42,96% das ações e dos direitos de voto na empresa", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, o consórdio Flybird Holding desistiu do objetivo de terminar a OPA com mais de 90% das ações e direitos de voto da empresa.

O resultado final da oferta vai ser conhecido em 20 de fevereiro.

A Sonae espera que o período suplementar da oferta decorra entre 21 de fevereiro e 06 de março, permitindo que os acionistas da Musti que não aceitaram a oferta, durante o tempo inicial, possam agora fazê-lo.

O negócio, que a Sonae anunciou no passado dia 29 de novembro, avalia a empresa, líder em retalho de produtos de animais de estimação nos países nórdicos, em 868 milhões de euros, com uma contrapartida de 26 euros por ação.

Segundo um comunicado da Sonae, divulgado em dezembro, o preço da oferta, de 26 euros a liquidar em dinheiro por cada ação da Musti, representa um prémio de "aproximadamente 27,1% em comparação com 20,46 euros" de fecho da ação da Musti na Nasdaq Helsínquia em 28 de novembro de 2023, o último dia de negociação imediatamente anterior ao anúncio da oferta.

Representa ainda um prémio de 40,4% face a 18,51 euros, ou seja, "o preço médio de negociação da ação da Musti na Nasdaq Helsínquia ponderado pelo volume no período de seis meses até ao último dia de negociação imediatamente anterior ao anúncio da oferta".

A Musti tem uma rede de mais de 340 lojas.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Sonae avançaram 0,86% para 0,88 euros.