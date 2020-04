Sonae contrata empréstimos a longo prazo de 340 ME e aumenta maturidade da dívida

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo adianta que "o montante total de empréstimos de longo prazo contratados, pela Sonae SGPS e pela Sonae MC, no último mês ascende a 340 milhões de euros", sendo que"têm maturidade média superior a cinco anos".

A Sonae SGPS informou, no comunicado, que finalizou "a emissão de um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, no montante de 160 milhões de euros, sem garantias, pelo prazo final de sete anos", numa operação organizada pelo Caixa -- Banco de Investimento, S.A. com o objetivo de refinanciar os empréstimos que se venciam em 2022 e 2023.

A `holding` anunciou "ter procedido à aquisição e amortização de 1.000 obrigações, correspondentes à totalidade da emissão obrigacionista `Sonae SGPS / 2015 - 2022`, emitida pela Sonae SGPS em 9 de junho de 2015 no montante global de 100 milhões de euros", bem como de 600 obrigações, "correspondentes à totalidade da emissão obrigacionista "Sonae SGPS / 2016 - 2023", emitida pela Sonae SGPS em 25 de fevereiro de 2016 no montante global de 60 milhões de euros", lê-se na nota hoje divulgada.

Por sua vez, a Sonae MC "concretizou nas últimas semanas várias operações de refinanciamento com vista ao alongamento do prazo médio da sua dívida e aumento das linhas disponíveis, no montante total de 180 milhões de euros", de acordo com o mesmo documento.

O grupo destaca ainda uma operação da dona do Continente no montante de 55 milhões de euros "com o Raiffeisen Bank International AG, que lhe permitirá reforçar a aposta numa pegada ecológica global mais sustentável, rumo à descarbonização e ao desperdício zero".

Com estas operações, a Sonae SGPS e a Sonae MC "aumentam a maturidade média da sua dívida, mantendo-a a níveis confortáveis, aumentam a diversificação dos bancos de relacionamento e reforçam de forma significativa a sua estrutura de capitais".

O grupo destaca o "aumento da resiliência" dos balanços das empresas, que "no contexto adverso atual permite encarar os próximos meses com maior confiança e perseguir os objetivos estratégicos do grupo em melhores condições".

A Sonae assegura que este refinanciamento permite "diminuir as necessidades de financiamento futuras de ambas as empresas, melhorar substancialmente as suas posições de liquidez e manter o custo médio da dívida a níveis atrativos".