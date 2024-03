Sonae emite 400 ME em obrigações para financiar OPA sobre a Musti

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae SGPS informou que "procedeu à emissão de obrigações, em 27 de fevereiro e a 01 de março de 2024", no valor de, respetivamente, 275.000.000 euros (Série 1) e de 125.000.000 euros (Série 2), num total de 400.000.000 euros "com maturidade em 27 de novembro de 2028, por subscrição particular e sem garantias".

"Estas emissões foram efetuadas ao abrigo de um acordo de financiamento até ao montante máximo de 600.000.000,00 euros com o fim de financiar a oferta pública voluntária de aquisição de ações da empresa finlandesa Musti Group Plc", referiu.

"A realização desta operação permite à Sonae SGPS financiar de forma estrutural os fundos necessários para a prossecução dos seus objetivos estratégicos, mantendo uma adequada maturidade da sua dívida de longo prazo", rematou.

O consórcio liderado pela Sonae assegurou o controlo da Musti com aquisição de 50,10% do grupo, após o lançamento da Oferta Pública de Aquisição (OPA), adiantou num comunicado à CMVM em 22 de fevereiro.

O negócio, que a Sonae anunciou no passado dia 29 de novembro, avalia a empresa, líder em retalho de produtos de animais de estimação nos países nórdicos, em 868 milhões de euros, com uma contrapartida de 26 euros por ação.