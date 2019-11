Sonae espera que 2019 seja um "ano de referência em termos de desempenho"

O lucro da Sonae até setembro diminuiu 16,1% em termos homólogos para 88 milhões de euros, impactado pela venda de parte da participação que o grupo tem na Outsystems no segundo trimestre de 2018, anunciou hoje a empresa.

No terceiro trimestre, que exclui aquela mais-valia extraordinária, o resultado líquido mais que duplicou para 50 milhões de euros.

"O primeiro trimestre foi positivo na sua globalidade" e vem "na sequência do primeiro semestre", adiantou o gestor, que destacou que a Sonae MC tem "continuado a ganhar quota de mercado em Portugal".

Entre janeiro e setembro, o volume de negócios aumentou 10,2% para 4.635 milhões de euros, no terceiro trimestre a subida foi de 8,8% para 1.647 milhões de euros.

Questionado sobre o que espera deste ano, tendo em conta os resultados até setembro, o administrador financeiro da Sonae disse esperar que 2019 seja "um ano de referência em termos de desempenho" para o grupo.

Destacou que no terceiro trimestre a Sonae fez "um forte investimento" em várias áreas, desde a modernização de lojas e expansão como também na área digital, como também a "melhoria da solidez financeira".

O negócio da cadeia de retalho Worten está a "correr muito bem na vertente digital", tendo registado crescimento de vendas `online` perto de 50% no terceiro trimestre.

Relativamente à Sonae MC, o gestor disse que esta área de negócio "é líder destacado no comércio eletrónico em Portugal".

As vendas `online "continham a crescer a dois dígitos", disse.

No caso do segmento moda, as vendas internacionais representaram no terceiro trimestre quase metade do total.

João Dolores apontou ainda a criação de cerca de 1.000 postos de trabalho pelo grupo, bem como também um conjunto de medidas laborais flexíveis, que incluem trabalho remoto e em tempo parcial, implementados na empresa.

No caso da Sonae MC, disse, cerca de "40% do público alvo" aderiu à iniciativa.

"Vamos continuar a desenvolver novas formas de trabalho" na Sonae, rematou.