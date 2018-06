Sonae IM reforça posição na área da cibersegurança com fusão entre S21Sec e Nextel

Lusa08 Jun, 2018, 11:23 | Economia

Em comunicado, a empresa de investimento na área tecnológica do grupo Sonae diz que a operação - que deverá estar concluída "no prazo de duas semanas" - lhe confere "uma escala ainda mais relevante para expandir no mercado europeu", no âmbito da estratégia de "criação de um líder europeu de cibersegurança".

"Com a conclusão desta operação a empresa combinada contará com cerca de 400 profissionais altamente especializados em cibersegurança e com uma base de clientes que inclui a maioria das grandes empresas Ibéricas", refere, salientando que "a escala acrescida reforçará ainda a capacidade de continuar a inovar e de prestar serviços avançados, na resposta à crescente complexidade do cibercrime".

A S21Sec é uma empresa de cibersegurança a nível ibérico onde a Sonae IM investiu E que possui uma forte presença na América Latina, enquanto a Nextel é uma empresa espanhola com 30 anos de atividade apresentada como "uma referência em serviços de auditoria, consultoria e integração de soluções de cibersegurança".

Segundo a Sonae, a fusão entre ambas "é especialmente atrativa graças à complementaridade das duas empresas e ao potencial de criação de valor", com destaque para a ampliação da base de clientes por setor, para o reforço da escala nas regiões onde já marcam presença e para o crescimento e diversidade da equipa de especialistas de cibersegurança.

"Com a operação consolidamos o projeto que iniciámos em 2014 com a entrada no capital da S21Sec, reforçado em 2016 com o investimento na Sysvalue, e damos um passo determinante que posiciona a empresa combinada como um dos líderes no panorama de cibersegurança europeu", afirma o diretor executivo da Sonae IM, Carlos Alberto Silva, citado no comunicado.

Focada no investimento em empresas tecnológicas nas áreas de cibersegurança, telecomunicações e de retalho, a Sonae IM possui atualmente perto de duas dezenas de investimentos diretos em empresas com elevado potencial tecnológico e em diferentes fases de desenvolvimento.

Recentemente também investiu como `limited partner` em três fundos geridos pela Armilar Venture Partners, que detém participações em 22 empresas, entre a quais a Outsystems e a Feedzai.