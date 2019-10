Sonae Indústria passa de lucros a prejuízos de 4,2 milhões de euros no terceiro trimestre

Na comunicação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa presidida por Paulo Azevedo indica que o resultado líquido consolidado (de -4,2 milhões de euros) foi afetado por fatores não recorrentes e reflete também "a deterioração da rentabilidade subjacente da Sonae Arauco".

A Sonae Indústria adianta que a redução da rentabilidade da Sonae Arauco registada no terceiro trimestre se deveu à desaceleração sazonal da atividade dos clientes durante o verão, em conjunto com as paragens anuais para manutenção das fábricas na Europa e ainda devido em resultado das "condições de negócio mais difíceis nas principais regiões" onde a empresa opera.

Na nota enviada à CMVM, a empresa refere que o EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) recorrente caiu 5,5% para os 21,4 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, face ao mesmo período de 2018.

"O EBITDA Recorrente no período em análise foi de 21,4 milhões de euros, representando uma redução de 1,2 milhões de euros face aos primeiros nove meses do ano passado, com um aumento do volume de negócios, dos custos variáveis e dos custos fixos", refere a informação hoje divulgada.